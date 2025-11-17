Cesara Buonamici: “Ho scoperto un tumore grazie alla prevenzione”

Dopo l’esperienza da opinionista del Grande Fratello, Cesara Buonamici (Fiesole, 1957) ieri pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Volto storico del Tg5, negli ultimi anni ha affiancato Alfonso Signorini nel reality di Canale 5, insieme a Beatrice Luzzi. Cesara, prima di diventare giornalista, si è laureata in Farmacia: proprio i controlli di prevenzione, che oggi invita a non trascurare, le hanno salvato la vita quando ha scoperto un tumore al seno.

La giornalista, volto del Tg 5, ha condiviso alcuni momenti privati della sua vita, quelli più belli e quelli più difficili. Tra i più lieti rientra la sua relazione con Joshua Kalman, storico compagno di vita che ha sposato due anni fa dopo quasi 25 anni insieme: “Qualcosa cambia rispetto a quando non eravamo sposati”, ha raccontato: “Ma mi fa piacere chiamarlo mio marito e mi piace essere chiamata moglie”.

All’inizio la loro è stata una storia a distanza, con Kalman che viveva a Tel Aviv e Buonamici che lo raggiungeva spesso: “Prima prendevo l’aereo con grande facilità. Poi le cose sono cambiate, viaggiare è diventato difficile. Dopo tre anni abbiamo preso la decisione e lui è venuto in Italia”, ha spiegato.

Due anni fa, proprio a Verissimo, la giornalista raccontò che le era stato diagnosticato un tumore al seno, fortunatamente preso in tempo grazie ai controlli di routine. Oggi è tornata a parlarne, puntando molto sull’importanza della prevenzione: “Di recente ho fatto controlli, è andata bene. La cosa bella è che ormai non è incurabile, seguendo la prevenzione. L’ho scoperto in un normale controllo di routine, mi sono evitata tante conseguenze”.

E ricordando la madre Rosa scomparsa un anno fa: “Non si è mai pronte per l’uscita di scena delle madri”, ha confidato Cesara che aveva perso il padre molti anni fa, circostanza che aveva rafforzato il loro legame: “Mia madre ha fatto la doppia parte, era dolcissima ma con un carattere fortissimo”. Non sono mancate poi le sorprese di Silvia Toffanin che ha fatto recapitare alla sua ospite i messaggi delle sue più care amiche e un esilarante video di lei a Tu sì que vales. IL VIDEO.

© Riproduzione riservata