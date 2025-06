Cesare Cremonini innamorato: le foto con l’ex ballerina Caterina Licini

Cesare Cremonini e Caterina Licini: l’amore mai ufficializzato (e messo in dubbio da un presunto ritorno di fiamma con la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti), pare proseguire alla grande: il cantante è stato fotografato alla prima tappa del suo tour in compagnia dell’ex ballerina, oggi copywriter, che è tra l’altro protagonista del videoclip di Ora che non ho più te.

Il settimanale Chi li ha intercettati a Lignano Sabbiadoro in occasione del concerto dell’8 giugno. La coppia era già stata fotografata a febbraio a Cortina, dove aveva assistito alle gare di sci di Coppa del Mondo. Nessun atteggiamento intimo, niente baci né carezze, com’è nella linea a tutta riservatezza di Cremonini.

Nelle ultime foto scattate a Lignano Sabbiadoro, la popstar e Caterina Licini fanno colazione insieme per poi allenarsi in palestra. Anche qui, nessun atteggiamento che possa confermare una love story, ma il feeling c’è a quanto pare da tempo.

È appassionata di motociclismo – su Instagram sono presenti tantissime foto che la ritraggono in sella alla moto – ma anche impegnata a fare surf o tra paesaggi esotici.

L’ultima relazione importante di Cesare Cremonini è quella con la giornalista del Tg1, Giorgia Cardinaletti. Il primo bacio risale all’agosto 2023, l’anno successivo la prima uscita pubblica insieme, ma lo scorso autunno si è diffusa la notizia di una rottura. Negli ultimi tempi si era parlato di un riavvicinamento. Già suoperato a quanto pare.

