Cibitanova Marche – È mancato il 12 ottobre 2025, all’età di 69 anni, Cesare Paciotti. Lo stilista italiano si è spento circondato dai suoi cari nella sua città, Civitanova Marche, la stessa in cui il padre Giuseppe e la madre Cecilia avevano fondato l’azienda di calzature da uomo nel lontano 1948. Cresciuto tra i bozzetti e l’odore del pellame, amante della musica rock’n’roll, Paciotti comincia la sua carriera nell’impresa di famiglia accanto alla sorella Paola alla fine degli anni 70, dopo una laurea al DAMS di Bologna, proseguendo la produzione di scarpe maschili dal gusto classico avviata dai genitori. Nel 1990 intuisce l’enorme potenziale legato al fenomeno di una nuova generazione di stilisti italiani e instaura un rapporto duraturo con i più importanti nomi del momento: Gianni Versace, Dolce e Gabbana, Romeo Gigli e Roberto Cavalli, solo per citarne alcuni.

Dopo un primo progetto pionieristico per l’epoca che proponeva scarpe unisex, Cesare Paciotti rivoluziona l’immagine del brand: amplia la proposta aggiungendo la linea femminile e dà un imprinting sensuale e rock alle nuove calzature, ripescando l’immaginario dalle sue passioni giovanili. Nasce il pugnale che diventa in breve tempo il simbolo del brand e che rimarrà nell’immaginario come una dichiarazione di identità e coraggio. Il successo è immediato tanto che star internazionali come Naomi Campbell, Rihanna, Beyoncé, Kim Kardashian e Sienna Miller vogliono le sue creazioni, portando il pugnale sui red carpet più prestigiosi del mondo.

Le sue scarpe sono inconfondibili, hanno tacchi altissimi, punte affilate, dettagli sensuali. “Quando disegno penso a una cosa sola: alle gambe, la parte più bella delle donne. I tacchi sono l’osso che Dio ha dimenticato di creare, non sono una provocazione, ma un piacere estetico che giova al corpo femminile”, affermava lo stilista.

L’offerta si amplia ulteriormente nel 2002 con due nuove linee – quella sportiva 4US e la Cesare Paciotti Jewels – oltre alla proposta di occhiali, borse e oggetti da scrittoio. Anche negli anni più complicati e di crisi del settore, Cesare Paciotti non si arrende e continua a presentare le sue collezioni durante le settimane della moda di Parigi. Oggi è il nipote Marco Calcinaro a portare avanti l’azienda, eccellenza della manifattura italiana, rilanciando i modelli che hanno fatto la storia del brand Made in Italy. Nella foto, Cesare Paciotti e Anne Hathaway.

