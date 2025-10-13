L’offerta si amplia ulteriormente nel 2002 con due nuove linee – quella sportiva 4US e la Cesare Paciotti Jewels – oltre alla proposta di occhiali, borse e oggetti da scrittoio. Anche negli anni più complicati e di crisi del settore, Cesare Paciotti non si arrende e continua a presentare le sue collezioni durante le settimane della moda di Parigi. Oggi è il nipote Marco Calcinaro a portare avanti l’azienda, eccellenza della manifattura italiana, rilanciando i modelli che hanno fatto la storia del brand Made in Italy.

Nella foto, Cesare Paciotti e Anne Hathaway.