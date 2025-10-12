Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni

Cesare Paciotti è morto a 67 anni: l’imprenditore calzaturiero era il re della scarpa. A lui è legato l’omonimo marchio internazionale. Il dramma è avvenuto attorno alle 19 di domenica 12 ottobre nella casa di Civitanova Marche. Stilista, era il fondatore di uno dei marchi di scarpe più imporanti e noti al mondo.

Cesare Paciotti, secondo quanto riporta il Resto del Carlino, si trovava nella sua villa di Civitanova Alta, quando è stato colto da un malore. All’arrivo dei soccorritori purtroppo per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sono stati i familiari del 67enne re della scarpa.

Con Cesare Paciotti se ne va un simbolo del Made in Italy. La sua azienda, il suo nome, sono legati al mondo della moda e del lusso. Stilista, ha firmato collezioni di calzature da uomo e donna, linea di gioielli, di accessori, prodotti indossati da alcune delle donne più belle del mondo. Sono tre i marchi di proprietà dell’azienda Cesare Paciotti: Cesare Paciotti e Cesare Paciotti 4US , dedicati alla produzione e alla vendita di scarpe e borse; “Cesare Paciotti Jewels” è la collezione di gioielli.

Suo padre aveva fondato un’azienda di calzature nel 1948. Cesare studia al prestigioso corso di laurea DAMS (Discipline delle Arti, dello Spettacolo e della Musica) dell’Università di Bologna e poi viaggia in tutto il mondo prima di ereditare l’azienda di famiglia nel 1980. Assume il ruolo creativo principale presso l’azienda appena rinominata Cesare Paciotti, mentre sua sorella Paola si occupa degli aspetti operativi. Aveva due figli, Ludovica e Giuseppe Paciotti dalla sua prima moglie e una bambina di tre anni dal suo secondo matrimonio.

