Checco Zalone la nuova fidanzata è Valentina Liguori, ex moglie di Zambrotta?

Roma – Checco Zalone ha (ri)trovato l’amore? Sembrerebbe di sì. L’uomo dei record del cinema italiano è stato sorpreso in compagnia della ex moglie di un calciatore. I due sono stati avvistati a Roma, in un locale della Balduina. Durante il pranzo tête-à-tête Zalone e la presunta fidanzata, come descritto dal settimanale Chi, sono apparsi complici e affiatati.

Il pranzo e la spesa insieme

Il comico pugliese avrebbe voltato pagina. Dopo il divorzio da Mariangela Eboli, Checco Zalone è stato paparazzato con Valentina Liguori.

L’ex moglie del calciatore della Juventus e della Nazionale, Gianluca Zambrotta, e il campione di incassi al botteghino, riporta il settimanale, sono usciti per «un pranzo veloce tête-à-tête».

Subito dopo si sono diretti (in macchina) a casa dell’attore, ma prima di salire la presunta coppia è entrata a fare la spesa al supermercato. Zalone, stando alle indiscrezioni, ha aspettato Valentina sul pianerottolo per poi salire insieme in ascensore. Elementi che farebbero pensare a una «quotidianità consolidata», oltre che «seria» e segnale della volontà di vivere «lontano dai riflettori».

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