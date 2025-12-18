Checco Zalone lancia il nuovo brano “La prostata inflamada”. E diventa Joaquin Cortison

Checco Zalone lancia un nuovo brano “La prostata inflamada” accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante (e gi disponibile su YouTube), regista dei suoi primi quattro film e di “Buen Camino”, l’attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film.

Il video musicale è stato lanciato in anteprima questa sera alle ore 21.00 a reti unificate su tutti i canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20. Un dono di Natale anticipato di Checco Zalone per il suo pubblico in attesa dell’arrivo in sala del nuovo film.

“Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

Il nuovo brano

«Hai la prostata inflamada e non vi digo quanto ho pianto, e quell’urologo rideva mentre se sfilava il guanto», canta Zalone un po’ in un italiano spagnoleggiante.

E ancora: «Hai la prostata inflamada, la chicas stoy a dimenticar e con la prostata che duele manco “Pablo può escobar”». Versi quelli di Zalone che si preparano a diventare un vero e proprio tormentone.

«Non era mai successo a nessuno, ah, tranne a Mattarella? E che film ha fatto?», dice il comico pugliese scherzando sul video-messaggio lanciato a reti unificate. Il brano è un regalo di Natale in anticipo che Checco fa ai suoi fan, in attesa dell’arrivo in sala di “Buen Camino”. Qui Zalone interpreta un erede ricchissimo e viziato, costretto a lasciare la sua vita dorata per mettersi sulle tracce della figlia adolescente. È così che finisce, suo malgrado, sul Cammino di Santiago: un’occasione per conoscersi davvero.

