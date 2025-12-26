Checco Zalone sbanca al cinema: “Buen Camino” subito da record con 5,6 milioni di incassi

Roma – Checco Zalone sbanca al cinema e domina il botteghino di Natale. “Buen Camino” parte subito da record: sia per incasso sia per quota sul mercato complessivo. L’attesa per la nuova commedia ha trascinato in massa gli italiani in sala il 25 dicembre.

Nel primo giorno di programmazione, giovedì 25 dicembre, il film diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film ha incassato 5.671.922 euro (circa 5,7 milioni).

Il pubblico si è distribuito in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud, senza una concentrazione esclusiva nelle aree storicamente più forti per Zalone, come la Puglia. Come riportato da Cinetel, il record precedente per il 25 dicembre erano 3.045.296 euro per Natale a New York.

Natale da record per il botteghino

La giornata di Natale riporta il mercato cinematografico su livelli che non si vedevano dal 2011. Oltre all’incasso di “Buen Camino”, pesano anche la media copia di 7.744 euro e soprattutto la quota del 78,8% sull’incasso complessivo della giornata, pari a 7.195.899 euro. Da 14 anni, nel giorno di Natale, il botteghino non superava i 7 milioni di euro. Il podio è completato da “Avatar: Fuoco e Cenere” di James Cameron ha raccolto 868.290 euro (crescita del 18% rispetto a sette giorni prima) e Norimberga con 231.278 euro. Cucchiaio di legno per Zootropolis con 176.479 euro.

Il confronto per Checco Zalone

Buen Camino è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta. Per il comico pugliese è anche un record personale in termini di quota sul mercato: nel 2016 “Quo Vado?” (uscito il 1° gennaio) aveva raggiunto il 65,6%, mentre nel 2020 “Tolo Tolo” (sempre dal 1° gennaio) era arrivato al 75,7%. A livello di incassi, gli ultimi due erano però partiti meglio: 8.887.696 per “Tolo Tolo” e 7.360.192 per “Quo Vado?”.

© Riproduzione riservata