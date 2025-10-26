Chi è Chiara Patriarca, la donna che ama Scicli, futura moglie di Massimo Cacciari. FOTO

Scicli – Lo scorso agosto insieme hanno cenato in un ristorante in grotta e si sono inerpicati per il colle di San Matteo. Massimo Cacciari ha detto che la ex chiesa matrice in cima alla collina e il naviglio di via Aleardi sono la cosa più preziosa che ha Scicli.

Riservata, lontana dai riflettori e poco attiva sui social. Circa 700 amici su Facebook e 160 follower su Instagram. “Se puoi sognare puoi fare”, si legge nella sua bio. Tra i suoi interessi, il tennis, il giardinaggio e il mare: passioni che condivide, con discrezione, online. Per gli amici preferisce il soprannome “Claros”, come indica tra parentesi sul suo profilo Facebook. Chiara Patriarca, 52 anni, triestina, è la riservatissima professionista che convolerà a nozze con Massimo Cacciari, 81 anni, filosofo e noto opinionista televisivo. L’amore è nato proprio a Venezia ma le nozze si terranno a Milano.

La notizia è stata riportata questa mattina da Il Gazzettino che ha citato le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi di Venezia e Milano, complete di nomi, cognomi, date di nascita e città di residenza:

“Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5-6-1944, residente a Venezia, cittadinanza italiana. Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30-9-1973, residente a Milano, cittadinanza italiana”.

Gli amici più stretti hanno raccontato al quotidiano veneziano che è la prima volta che Massimo decide di abitare nella stessa casa con una donna “ma con Chiara è diverso. Lei è simpatica, sa tenergli testa, non solo sul piano intellettuale ma anche caratteriale”, hanno aggiunto.

Patriarca – riservatissima e quasi sconosciuta alle cronache rosa – sarebbe architetta o professionista in un settore affine. Sui social condivide poco: poche foto, poche parole. Su Instagram, l’ultimo post risale al 4 agosto 2025. “Se puoi sognare puoi fare”, recita la bio su Ig. Nei rari post emergono i suoi interessi: il tennis e l’ammirazione per Rafael Nadal: “Grande Rafael! Un quinto set super! Forza”, ha scritto dopo il match vinto dallo spagnolo contro il serbo Novak Djokovic al Roland Garros nel maggio 2022. Ma ancora: il giardinaggio – definito “un grande piacere” – tra rose e ulivi. E poi l’arte e il mare.

Al momento non sono ancora noti il giorno e la sede esatta della cerimonia. Cacciari, da sempre, ha scelto di mantenere la massima discrezione sulla propria vita privata.

Potrebbe interessarti anche... Il professore Massimo Cacciari al MACC di Scicli

© Riproduzione riservata