Chi è Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni aveva raccontato del suo rapporto con il figlio Cristiano Ardenzi e i suoi cari nipoti Matteo e Camilla

Milano – Ornella Vanoni ha avuto un unico figlio con Lucio Ardenzi. Cristiano Ardenzi, 62 anni, ha sempre tutelato la sua privacy, infatti della sua biografia è noto solo che ha due figli, Matteo e Camilla. La cantante, in diverse interviste e nel suo libro autobiografico, ha raccontato del suo rapporto con il figlio, rivelando di una situazione particolarmente complessa per via della sua carriera e della sua scelta di farlo crescere, principalmente, con i nonni. Un modo di salvaguardare la vita di Cristiano Ardenzi, non capita all’epoca dal figlio, e che per stessa ammissione dell’artista si è trasformato in un rimorso che ha portato con sé negli ultimi anni della sua vita.

Il padre di Cristiano Ardenzi era Lucio Ardenzi, impresario teatrale scomparso nel 2002. È stato l’unico marito di Ornella Vanoni: i due, infatti, si sono sposati nel 1960 e separati cinque anni dopo.

Il nome d’arte di Lucio Ardenzi era Lucio Minunni e nella sua vita era stato anche cantante, attore e regista. In carriera aveva organizzato numerosi tour teatrali in giro per il mondo, in particolare il Sud America, aveva scoperto tantissimi talenti del palcoscenico.

Dopo la scomparsa dell’ex marito, Ornella Vanoni aveva scritto una lettera sul Corriere della Sera per spiegare perché aveva scelto di esibirsi, nonostante il lutto.

“Devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”.

In alcune interviste nel corso della sua carriera, Ornella Vanoni aveva parlato del figlio Cristiano Ardenzi.

In particolare nel libro Vincente o perdente, aveva raccontato il rapporto segnato dal rimorso a causa di una scelta presa per salvaguardare il figlio.

“Io ho lasciato mio figlio ai nonni, che lo hanno adorato, quindi non a dei mostri però questo non è stato capito e ci ha fatto soffrire tutti e due. Io ho avuto dei terribili sensi di colpa” aveva spiegato a OnePodcast.

Ornella Vanoni aveva raccontato che il figlio pensava di essere stato abbandonato per il mondo dello spettacolo. “Ad un bambino è difficile spiegare queste cose e fargli capire che non preferisci il lavoro a lui”, aveva dichiarato con grande sincerità.

A Verissimo, Ornella Vanoni aveva svelato di essere legatissima ai due nipoti: “Matteo è solare, lavora tanto. Fa un lavoro normale, in un’agenzia di pubblicità. Vuole fare carriera”.

Sulla nipote Camilla invece aveva detto: “È come Corto Maltese, è tornata dopo 4 anni dalla Nuova Zelanda, con tutti i rasta e con il diploma di insegnante di yoga. Poi è stata un po’ a Milano, ora è a Berlino. Ha preso il diploma di cuoca, è sempre in giro. Ha visto il mondo”.

E poi il desiderio, poco prima della notizie della sua morte: “Mi piacerebbe fare un viaggio con lei”.

