Chi è Dina Minna, la donna che è rimasta sempre accanto a Pippo Baudo

Roma – Nella foto che pubblichiamo la donna a sinistra è Tiziana Baudo, quella a destra è Dina Minna.

Quella di Minna è una presenza silenziosa: il suo nome al grande pubblico è forse poco noto, ma noto, invece, è agli addetti ai lavori. Con lei, infatti, le redazioni dovevano interloquire per fissare le interviste. È stata fino agli ultimi giorni per Baudo come un angelo custode. Come dichiarato durante una diretta di RaiNews24, Minna non “viveva con Baudo, ma ogni mattina era vicina a lui per stargli vicino e per ricordargli i farmaci della terapia che doveva seguire”.

Per Pippo è stata come un angelo custode e non stupisce che in molti oltre a fare le condoglianze a Tiziana le abbiano rivolte anche a Dina.

Il loro sodalizio professionale, vissuto con estrema fiducia da entrambe le parti, aveva portato Dina a essere una sorta di portavoce per Pippo: è stata lei, negli ultimi anni, a fare da tramite tra gli amici meno stretti e alcune redazioni.

Sulla sua vita privata di Dina si conosce poco. Nel tempo, sono circolate indiscrezioni sulla natura del legame tra lei e Baudo: qualcuno ha ipotizzato una relazione sentimentale, che però il conduttore ha sempre smentito con fermezza.

Dagospia, nel 2004, ha raccontato un episodio che potrebbe spiegare l’antipatia che Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, avrebbe nutrito per Minna. Dopo 18 anni di matrimonio, Baudo e Ricciarelli decisero di separarsi nel 2004.

Nel 2003 Baudo, secondo quanto scrive Dagospia, avrebbe ceduto due immobili a Minna, Katia l’avrebbe scoperto e questo l’avrebbe fatta arrabbiare. “Già non vedeva di buon occhio il rapporto tra Pippo e la segretaria”, riferirono persone che la conoscevano bene, “E quando ha saputo che due immobili del marito erano passati a lei si è irritata ancora di più”.

La rabbia di Ricciarelli non era legata ad aspetti economici, i due si erano sposati con la separazione dei beni, quanto piuttosto al valore emotivo che quel gesto aveva. Apparve come una chiara dimostrazione di stima e “familiarità” tra Pippo e Dina.

E chissà, se quelle parole pronunciate il 16 agosto, da Ricciarelli, “Non aveva intorno persone giuste”, erano riferite a lei.

Ospite nel 2020 del talk L’Ora Solare, condotto da Paola Saluzzi, Pippo Baudo parlò con profonda gratitudine di Dina Minna, lasciando trasparire una forte emozione: “La ringrazio con tutto il cuore, perché per me è davvero indispensabile: mi cura, mi consiglia, mi rassicura. Mi sento protetto da lei. È molto più giovane di me, eppure, davanti a lei, mi sento come un bambino”. Quasi commosso mentre pronunciava queste parole, Baudo descrisse perfettamente il loro sodalizio autentico, basato su affetto, fiducia e riconoscenza.

