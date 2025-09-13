Chi è la sorella di Giorgio Armani, Rosanna Armani

Milano – Giorgio Armani non lascia figli. La sua parente più vicina è Rosanna Armani, sorella dello stilista, madre di Andrea Camerana, il terzo nipote. Nata nel 1939, è stata attrice in alcuni film ed è un’appassionata di fotografia.

In azienda ha sempre dato un contributo dal punto di vista dello sviluppo dell’immagine del brand, soprattutto per Emporio Armani

Giorgio Armani come detto non lascia eredi diretti ma una famiglia composta da una sorella, Rosanna (86), e tre nipoti: Andrea Camerana (55) e le cugine Silvana (69) e Roberta (54). All’interno del consiglio di amministrazione, i familiari siedono insieme al consigliere delegato e storico collaboratore Pantaleo Dell’Orco (72) e a Federico Marchetti, fondatore di Yoox.

Il nipote Andrea

Andrea Camerana, classe 1970, è il figlio di Rosanna, sorella di Giorgio Armani, e marito della cantante Alexia. Il padre, Carlo Camerana, era pronipote del fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli, e cugino di primo grado di Giovanni e Umberto Agnelli. Camerana è cresciuto all’ombra dell’impero Armani, dove ha ricoperto ruoli di rilievo nell’azienda fondata dallo zio, entrando nel Consiglio di Amministrazione nel 2007 e mantenendo la sua presenza nel CdA ancora oggi. In passato, ha gestito il settore delle licenze e ha lavorato nell’ufficio di presidenza.

Silvana e Roberta Armani

Silvana e Roberta sono invece figlie di Sergio Armani, fratello dello stilista, morto anni fa. Passato da modella sulle passerelle di Krizia e Walter Albini, Silvana è considerata l’erede “stilistica” di Re Giorgio. 69 anni, ha condiviso con lo zio non solo un legame di sangue ma una quotidianità lavorativa fatta di prove di stile e riunioni. “Una vera palestra d’allenamento” ha definito il lavorare con Giorgio Armani, una continua esperienza di crescita e impegno.

Roberta invece è l’artefice dello sbarco del marchio Armani a Hollywood. Amica di attori, cantanti registi e musicisti, ha garantito al brand visibilità e prestigio sui palchi di tutto il mondo. Bolognese di nascita, classe 1970, legata a Giuseppe Vicino (atleta olimpico nel canottaggio), è Head of Entertainment & Vip Relations. Studi all’Actor’s Studio di New York alle spalle, garantisce da anni al brand una presenza costante e autorevole sui red carpet, ai festival e agli eventi di gala più prestigiosi. “Mi capita a volte di chiedermi se Giorgio Armani sia consapevole della sua grandezza – raccontava qualche anno fa -. Forse no, e questo mi insegna a essere concreta, giorno per giorno”.

