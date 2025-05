Chi è Onur, il misterioso fidanzato turco di Cristiano Malgioglio

Chi è Onur?

Onur è un imprenditore turco di 41 anni. La storia con Cristiano è iniziata nel 2020 con un incontro casuale a piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, mentre Malgioglio era alla ricerca di un tappeto con tulipani. Uno sguardo tra i due ha dato il via a una relazione che dura da quattro anni, nonostante la distanza geografica e la differenza d’età.

Dove vive?

Onur vive a Istanbul, dove gestisce una palestra insieme al fratello, mentre Malgioglio si divide tra l’Italia e la Turchia. La loro relazione ha superato momenti difficili, come la recente scomparsa della sorella di Malgioglio, durante la quale Onur è venuto in Italia per stargli vicino.

I tulipani neri

La coppia mantiene una certa riservatezza sulla loro relazione, comunicando spesso attraverso traduttori mobili a causa della barriera linguistica. Malgioglio ha raccontato che, durante il loro primo incontro, Onur gli ha regalato un fascio di tulipani neri, gesto che lo ha conquistato.

Il matrimonio

Nonostante le sue insicurezze riguardo alle relazioni, Malgioglio ha espresso il desiderio di sposarsi, preferibilmente a Sydney, con Alessandra Celentano come testimone. Tuttavia, ha anche dichiarato: “Sono felice, ho una storia bellissima, ma finirà sicuramente”, mostrando la sua consueta ironia.