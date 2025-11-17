Chi è Tiziano Menichelli, il giovane attore de “Il Maestro” con Favino

Ha 15 anni ed è romano

Roma – Bravo, quasi esordiente, regge il set per due ore accanto a uno dei più grandi attori italiani.

È Tiziano Menichelli, 15 anni, romano di Ostia, coprotagonista del film di Andrea Di Stefano “Il Maestro” con Pierfrancesco Favino. Ha 15 anni e ha esordito due anni fa in “Denti da squalo” di Davide Gentile, prodotto da Gabriele Mainetti, e girato sul litorale romano. Nel cast della pellicola ci sono anche Virginia Raffaele, Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce.

Tiziano Menichelli ha frequentato le scuole medie Fanelli- Marini di Ostia Antica, Roma e oggi è alle superiori. Non aveva mai recitato prima del film Denti da squalo, neanche a scuola.

Come ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero, ama gli animali (ha un pappagallo, un gatto, un coniglio, una tartaruga di terra e 4 galline) ma la sua vera passione è lo sport. Da piccolo ha praticato basket, nuoto, calcio, tennis e infine skateboard.

La mamma di Tiziano Menichelli, Manila ha raccontato a Il Messaggero nel 2023: “Tiziano lo scorso aprile come tanti suoi amichetti appassionati di skateboard aveva partecipato prima nello skatepark vicino all’Idroscalo e poi al Pontile ad alcune riprese fatte da una troupe che stava cercava dei volti per un film. In una di quelle occasioni siamo stati avvicinati dal regista Davide Gentile e da lì è incominciata la sua avventura fatta prima di casting e di prove di recitazione, alla fine ci hanno comunicato che avevano deciso di prendere lui”.

Giovanissimo talento, si è impegnato molto nelle riprese, in cui è stato affiancato dal fratello gemello Giuliano, che gli ha fatto da controfigura.

Nel 2024 Tiziano ha recitato nel film “Antonia”, di Chiara Malta.

