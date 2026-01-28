Condividi "Chi è Tony Pitony, il cantante siracusano amato, e lanciato, da Fiorello" sui social

Siracusa – Quando Fiorello decide di ospitare Tony Pitony a La Pennicanza, anche se in collegamento video, il segnale è chiaro: qualcosa che nasce ai margini della cultura pop è ormai entrato nel radar del mainstream. In radio vanno in onda “Donne ricche” e “Triquila”, anche in versione remix, e con esse un immaginario che fino a poco tempo fa viveva esclusivamente tra social, performance live e nicchie digitali. Non è un semplice passaggio radiofonico: è una legittimazione simbolica.

Chi è Tony Pitony

Tony Pitony è uno degli artisti più chiacchierati e divisivi della nuova scena italiana: siciliano, siracusano classe 1996, in meno di un anno è passato dall’essere un nome da nicchia social a occupare i primi posti delle classifiche. La sua identità anagrafica è praticamente l’unico dato certo, tutto il resto è schermato da una maschera da Elvis Presley, ormai talmente iconica da essere comprata più ‘per fare Tony Pitony’ che per imitare il Re del rock. Attorno a quel volto coperto ha costruito un progetto che gioca sul cortocircuito tra cultura pop, trash, teatro e canzone d’autore, trasformandolo in un vero caso di costume.

Il primo contatto con il grande pubblico arriva nel 2020 ad X Factor, dove Tony si presenta già mascherato con una versione neomelodica e comica di “Hallelujah” di Leonard Cohen. In giuria solo Mika intravede la scintilla e gli concede un sì, mentre gli altri giudici – Emma compresa – lo bocciano. Quella apparizione resta però isolata: dopo il talent, Tony sparisce dai radar mainstream e continua a suonare tra locali e festival in Sicilia, senza particolari clamori.

Il vero punto di svolta non arriva quindi dalla tv, ma dai social. Un video realizzato quasi per gioco, con l’amico e collega Marco Castello – una rivisitazione surreale della sigla dei biscotti Gocciole – comincia a circolare online, seguito da altri spezzoni di live ripresi con il telefono. In poco tempo, il passaparola corre più veloce di qualunque campagna marketing e il personaggio esplode.

Potrebbe interessarti anche... Fiorello scopre il cantante siciliano Tony Pitony

© Riproduzione riservata