Chi era l’operaio morto nell’incidente in vetreria

Catania – Dal Congo all’Italia con tanti sogni nel cassetto e diversi obiettivi raggiunti, tra cui l’impiego stagionale nell’azienda dove purtroppo ha trovato la morte. Romain Supasi Lang, 58 anni, è l’operaio morto questa mattina in via Monte Grappa a San Giovanni La Punta nel Catanese dopo essere stato schiacciato da grosse lastre di vetro realizzate per allestire un campo da Padel. Romain lascia la moglie e un figlio di 21 anni.

Qualcosa, stamattina, è andato storto. Durante alcune operazioni di movimentazione di due pesanti lastre di vetro, il materiale avrebbe ceduto, schiacciandolo senza lasciargli scampo. Il collega che era con lui è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso.

Si tratta della quindicesima vittima sul lavoro dall’inizio dell’anno nel Catanese. L’ennesima “morte bianca” che segna il territorio e che testimonia come la sicurezza nei luoghi di lavoro continui a non essere una priorità reale.

