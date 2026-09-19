Condividi "Chi le ha viste? Scomparse due sorelline di 8 e 12 anni, Benedetta e Domitilla Costanza" sui social

San Cataldo, Caltanissetta – Da almeno 24 ore non sa più dove siano finte le figlie il padre delle due sorelline scomparse da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L’uomo ha denunciato oggi 19 settembre la scomparsa delle due bambine di 12 e 8 anni. Ai militari l’uomo ha assicurato che non ci sarebbero stati problemi nelle ultime ore. Non un litigio né qualche particolare episodio, quindi, che permetta di trovare il motivo dell’allontanamento delle due bambine.

Chi sono le sorelle e quando sono sparite

Le due sorelle sono Benedetta Costanza, di 12 anni, e Domitilla Costanza, di 8 anni, e vivono a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Non si hanno loro notizie dalla sera di ieri, 18 settembre. Secondo l’appello diffuso dalla famiglia, sono scomparse intorno alle 20.10, mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele.

L’appello sui social e le ricerche

I familiari hanno pubblicato l’appello anche sui social. Chiedono a chiunque abbia visto Benedetta e Domitilla, o abbia informazioni utili, di rivolgersi subito a carabinieri o polizia o di chiamare al cellulare il padre Alessandro, che ha fornito il suo numero nel post.

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