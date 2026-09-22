Chi l’ha vista? È scomparsa Laura Passarello

Canicattini Bagni, Siracusa – Si chiama Laura Passarello ed è scomparsa da Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. A diffondere la notizia sono stati i familiari della donna che hanno lanciato l’allarme con un post sui social. Stando a quanto riferito dai parenti, di Laura Passarello si sarebbero perse le tracce già dal 14 settembre. La donna è scomparsa da Canicattini Bagni «ma potrebbe essere ovunque», sottolineano i familiari nel contenuto sui social. «Chi la vedesse – è l’appello dei parenti preoccupati – è pregato gentilmente di contattare i carabinieri. Aiutateci!».

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