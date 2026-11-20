Federica Debole, 31 anni, è uscita di casa e da allora non si hanno sue notizie.

Caltanissetta – È scomparsa questa mattina a Caltanissetta e da allora non si hanno più sue notizie. Federica Debole, 31 anni, madre di un bambino, si è allontanata dalla propria abitazione e da ore si cercano le sue tracce. Prima di uscire, secondo quanto si apprende, avrebbe lasciato un biglietto al marito: un dettaglio che ha fatto scattare subito l’allarme e che alimenta i timori per la sua incolumità.

Le ricerche sono partite in mattinata. Sono impegnati polizia, carabinieri e vigili del fuoco, insieme ad altre forze dell’ordine. Al momento non ci sono elementi utili a ricostruire i suoi spostamenti dopo che ha lasciato casa.

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