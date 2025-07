Chi l’ha visto? È scomparso Frederic

Il turista belga si trovava in villeggiatura con amici nel Nisseno

Caltanissetta – Sono in corso le ricerche di un belga Frederic Heyden, di 49 anni, che si trovava a Montedoro in provincia di Caltanissetta in villeggiatura con alcuni amici, ed è scomparso. La prefettura di Caltanissetta ha organizzato le ricerche a cui stanno prendendo parte i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. L’uomo è alto 185, ha capelli biondi, baffi e pizzetto. Il belga si è allontanato a bordo di un motociclo di marca Royal Enfield indossando pantaloni di colore bianco e camicia di colore blu.

© Riproduzione riservata