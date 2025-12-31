Chi l’ha visto? È scomparso Roberto Di Rosa

Modica – Roberto di Rosa si è allontanato dalla sua abitazione di Modica nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. I familiari hanno sporto denuncia di scomparsaa ai carabinieri. L’uomo è alto un metro e 78 centimetri e ha una vistosa e riconoscibile cicatrice sulla fronte e una cicatrice da taglio su un polso.

Chi lo avvistasse è pregato di chiamare il 112 o il numero dedicato 3881894493.

5o anni, modicano, pesa 75 chili e ha i capelli brizzolati. Non è noto l’abbigliamento che indossava al momento della scomparsa.

