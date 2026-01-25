Chi l’ha visto? Gianni Blanco trovato a Palermo, pronto a imbarcarsi per Genova. Voleva andare a Monfalcone

Modica – Era al porto di Palermo pronto per imbarcarsi alla volta di Genova. Forse, poi, una volta arrivato, avrebbe cercato di prendere i mezzi necessari per raggiungere Monfalcone, in provincia di Gorizia. Così, almeno, aveva confidato a un amico nei giorni scorsi.

L’unica certezza, per il momento, è che il tappezziere modicano Gianni Blanco, 56enne, è stato ritrovato.

Il suo è stato un allontanamento volontario. Ma il fatto di non averlo comunicato a nessuno dei familari ha gettato gli stessi nello sconforto. E da qui l’attivazione della macchina delle ricerche, coordinate dalla Prefettura di Ragusa, anche se con la massima discrezione, considerata la delicatezza del caso.

I familiari, infatti, si sono detti molto turbati dalla rilevanza mediatica che ha avuto la vicenda. Ora chiedono che sul caso cali il silenzio.

