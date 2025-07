Chi l’ha visto? Ritrovato il corpo del turista belga sparito dal 1° luglio

Frederic Heyden, turista belga di 49 anni, è morto in un incidente autonomo

Sutera, Caltanissetta – Ritrovato dopo giorni di ricerche il corpo di Frederic Heyden, turista belga di 49 anni. L’uomo è stato rinvenuto ieri, intorno alle 22, in una scarpata nelle zone rurali di Sutera, provincia di Caltanissetta. Risultava disperso dal primo luglio scorso.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe caduta in un burrone con la sua motocicletta Royal Enfield. Le ricerche erano iniziate martedì, quando un’amica italo-belga, residente a Montedoro, aveva allertato i carabinieri.

La donna aveva ospitato Heyden nei giorni precedenti la scomparsa, il turista andava in moto per esplorare i dintorni. La Prefettura di Caltanissetta aveva mobilitato un’unità di crisi per gestire le operazioni di ricerca.

© Riproduzione riservata