Chi l’ha visto? Scomparso Andrew Speranza, 25 anni

Lentini – A Lentini è scomparso da sabato pomeriggio Andrew Speranza, 25 anni. Il ragazzo, che con sé non ha soldi, si è allontanato senza dire nulla. Al momento della scomparsa indossava una tuta rossa e blu e scarpe bianche. I genitori hanno fatto partire la ricerche denunciando la scomparsa ai carabinieri.

La mamma ha fatto circolare un messaggio sui social con la foto: “Vi prego, mio figlio da ieri manca da casa. Già sono in corso le ricerche, chiunque lo riconosce contatti le autorità e i carabinieri. Indossa una tuta rossa e blu scarpe bianche .Vi prego di condividere”.

