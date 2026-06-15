Chi l’ha visto? Si cerca Giuseppe, 71 anni, scomparso da Comiso dopo la festa del Sacro Cuore

Comiso – Giuseppe, 71 anni, è scomparso dalla serata di ieri. L’uomo è stato notato da diversi testimoni durante la processione del Sacro Cuore di Gesù, intorno alle 20.30. Al termine del rito, però, non ha fatto rientro nella sua abitazione. Soffre di problemi di salute: presenta difficoltà cognitive con conseguente disorientamento e ha anche un deficit uditivo. Al momento dell’allontanamento indossava una polo bianca. Vive nel quartiere Sacro Cuore, dove è molto conosciuto e benvoluto.

I familiari hanno già informato le forze dell’ordine. Si teme che, non riuscendo a orientarsi, possa vagare per la città o nelle campagne circostanti. Chi dovesse avvistarlo è invitato a contattare immediatamente le autorità.

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