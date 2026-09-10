L'ultima volta sono stati visti a Vittoria e in contrada Mogli

Condividi "Chi li ha visti? Tre ragazzini hanno fatto perdere le proprie tracce dal ragusano" sui social

Vittoria – Un appello urgente arriva dalla provincia di Ragusa, dove si cercano tre giovanissimi — Youssef, Ayoub e Yakoub — allontanatisi dalle rispettive famiglie l’8 settembre, tra Vittoria e Contrada Mogli. Le famiglie, disperate, hanno segnalato la scomparsa alle autorità e chiedono la massima collaborazione dei cittadini.

Secondo le prime informazioni, i ragazzi potrebbero essersi spostati con mezzi di trasporto o aver trovato rifugio presso amici o conoscenti. Le forze dell’ordine ricordano che ospitare minorenni per i quali è stata presentata denuncia di scomparsa costituisce reato, e invitano chiunque abbia notizie o avvistamenti a contattare immediatamente il 112 o il numero 388 189 4493.

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