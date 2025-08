Chi sono le vittime dell’incidente in A1 tra Arezzo e Firenze: erano sull’ambulanza, due volontari e un paziente

Una vita dedicata ad aiutare gli altri. Prima come volontario e poi dipendente della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Gianni Trappolini, sposato, era nato nel 1969, è una delle tre vittime dell’incidente sull’A1 .

«Era un terranovese doc – ricorda l’ex deputato Stefano Mugnai che lo conosceva – Avevamo fatto le elementari assieme. Lo ricordo come un ragazzo solare, sempre sorridente, buono. Poi negli anni l’ho sempre visto impegnato nella Misericordia di Terranuova – dice Mugnai -. Negli anni in cui ero Consigliere comunale a Terranuova ero molto più presente in paese, tante volte sono stato invitato alle cene dei volontari alla Misericordia: lui c’era sempre, sempre sorridente, sempre positivo, sempre con la divisa della Confraternita».