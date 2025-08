Chi sono le vittime dell’incidente in A1 tra Arezzo e Firenze: erano sull’ambulanza

Firenze – Erano a bordo di un’ambulanza i tre morti del terribile incidente avvenuto sull’A1, in Valdarno (tra Arezzo e Firenze), lunedì 4 agosto. Secondo i testimoni si è trattato di un tamponamento: un camion si è schiantato contro altri mezzi, tra cui appunto quello della Misericordia.

Le vittime sono due operatori della Misericordia e il paziente mentre è in gravi condizioni una quarta persona, ricoverata a Careggi in codice rosso.Uno dei volontari morti si chiamava Gianni Trappolini, l’altra è una donna di nome Giulia Santoni, 23 anni. Viaggiavano sul retro dell’ambulanza insieme al paziente, morto anche lui, Franco Lovari 75 anni.

Una vita dedicata ad aiutare gli altri. Prima come volontario e poi dipendente della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Gianni Trappolini, sposato, era nato nel 1969, è una delle tre vittime dell’incidente sull’A1 .

«Era un terranovese doc – ricorda l’ex deputato Stefano Mugnai che lo conosceva – Avevamo fatto le elementari assieme. Lo ricordo come un ragazzo solare, sempre sorridente, buono. Poi negli anni l’ho sempre visto impegnato nella Misericordia di Terranuova – dice Mugnai -. Negli anni in cui ero Consigliere comunale a Terranuova ero molto più presente in paese, tante volte sono stato invitato alle cene dei volontari alla Misericordia: lui c’era sempre, sempre sorridente, sempre positivo, sempre con la divisa della Confraternita».