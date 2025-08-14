Chi taglia le sdraio a Casuzze?

Santa Croce Camerina – Salve Ragusanews,

questo è quello che successo qualche giorno fa; un giorno come tutti gli altri nella spiaggia di Casuzze di pomeriggio è successo un fatto poco gradevole. Ho trovato la corda della mia sedie tagliata in spiaggia. È un fatto grave, sono mancato dalla spiaggia un’ora, dalle 12:00 alle 13:00

Il tempo di accompagnare mio figlio e ritornare in spiaggia ecco la sorpresa.

Forse qualcuno si sente il Re della spiaggia di Casuzze. Fatto sta che è un fatto gravissimo anche perché la spiaggia è frequentata da persone che vengono da fuori, e non è un buon biglietto di visita.

Grazie dell’ospitalità.

