Chiaramonte, anziana investita da auto pirata: beccato, è un extracomunitario

La ferita versa in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. È caccia al pirata della strada

Chiaramonte Gulfi – Aveva appena chiuso il tabacchi di cui è titolare la 65enne pedone vittima della strada oggi alle 14 a Chiaramonte.

La donna stava camminando a bordo strada quando è stata travolta da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

La donna stava percorrendo la via quando è stata investita da una vettura proveniente dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato violento. Testimoni oculari hanno riferito che il veicolo responsabile potrebbe essere un’utilitaria bianca. Alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi in attesa del sopraggiungere dell’ambulanza del 118, arrivata in pochi minuti. Le condizioni della donna investita sono gravi ma non risulterebbe in pericolo di vita. La donna è stata trasferita all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I vigili urbani di Chiaramonte hanno chiuso temporaneamente al traffico corso Europa per i rilievi di rito mentre i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza che possano aiutare a individuare l’auto pirata.

Il pirata era a bordo di una Opel Corsa bianca

Il pirata della strada era a bordo di una Opel Corsa bianca ed è stato individuato. È un extracomunitario in regola col permesso di soggiorno femrato dai carabinieri.

Foto di Candida Battaglia

© Riproduzione riservata