Chiaramonte Gulfi – Un pullman Ast adibito al trasporto studentesco che percorre la tratta Ragusa-Chiaramonte Gulfi, si è schiantato oggi pomeriggio in zona “Fontana” intorno alle ore 14,30. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è andato a finire contro il muro di recinzione che delimita un’aiuola.

Non si registrano feriti.

