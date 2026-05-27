Chiaramonte e il furto sacrilego a Santa Rita, ritrovato il tabernacolo

Chiaramonte Gulfi – Il tabernacolo e le sacre particole sottratti qualche notte fa dalla chiesa di Santa Rita sono stati rinvenuti in un terreno poco distante dal luogo del furto. Secondo una prima ricostruzione, i ladri, dopo aver violato l’edificio sacro e aver rubato il tabernacolo, si sarebbero resi conto che l’oggetto non conteneva beni di valore economico. Una volta forzato e constatata l’assenza di oro o denaro, lo hanno abbandonato lungo la strada, nelle immediate vicinanze della parrocchia.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, restituendo alla comunità non solo il manufatto liturgico, ma soprattutto il suo prezioso contenuto. Pur nell’amarezza per il grave gesto sacrilego e per i danni materiali alla struttura, il parroco, don Giovanni Piccione, ha voluto infondere un messaggio di speranza e conforto ai parrocchiani.

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