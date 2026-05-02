Chiaramonte Gulfi, arrestato un 19enne per spaccio di droga

Chiaramonte Gulfin – I militari della Stazione Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, nel corso di predisposti servizi finalizzati a contrastare il grave fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, G.C. 19enne del luogo, colto mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un coetaneo. Successivi accertamenti e perquisizione domiciliare permetteva il rinvenimento presso la sua abitazione di ulteriore sostanza stupefacente del tipo Hashish, destinata quasi certamente allo spaccio al dettaglio, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e materiale per il confezionamento oltre alla somma di 250,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto, veniva posto sotto sequestro in attesa di accertamenti qualitativi e quantitativi da effettuarsi sulla sostanza.

Considerata la flagranza delle norme violate, il soggetto, veniva dichiarato in stato d’arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa che venisse fissata l’udienza per il “giudizio direttissimo”.

Presso il Tribunale Ibleo nei giorni scorsi si è tenuta l’Udienza di convalida dell’arresto e, riconosciuto colpevole, condannato a sei mesi di reclusione e alla multa di euro 450,00 oltre alle spese processuali. Pena sospesa.

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