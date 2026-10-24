Chiaramonte Gulfi, don Turiddu Gianninoto ha 100 anni

Ex ferroviere, ha vissuto a Roma.

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Chiaramonte Gulfi – Chiaramonte Gulfi celebra oggi il centesimo compleanno di don Turiddu Gianninoto, concittadino che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni circondato dall’affetto dei familiari e dalla vicinanza ideale dell’intera comunità chiaramontana.

A rivolgere un messaggio di auguri è stato il sindaco Mario Cutello, che ha voluto sottolineare il valore umano e civile rappresentato da don Turiddu per le nuove generazioni.

«Oggi festeggiamo un traguardo straordinario: i 100 anni di don Turiddu Gianninoto, nostro compaesano, esempio di rettitudine, dignità e laboriosità», afferma il primo cittadino. «La sua storia personale racconta quella di tanti uomini e donne della nostra terra che, pur scegliendo di costruire il proprio futuro lontano dalla Sicilia, non hanno mai dimenticato le proprie origini».

Trasferitosi a Roma per lavorare nelle Ferrovie dello Stato, don Turiddu ha infatti portato con sé i valori appresi nella sua Chiaramonte, mantenendo negli anni un forte legame con il paese natale e con la comunità che lo ha visto crescere.

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