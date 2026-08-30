Chiaramonte Gulfi, dopo 9 anni è tornato l’incubo dell’incendio alla Forestale

Chiaramonte Gulfi – Nove anni dopo, l’incubo dell’incendio alla pineta della Forestale è tornato.

Un incendio sviluppatosi intorno a mezzogiorno nell’area forestale di Chiaramonte Gulfi, in contrada Muti–Santa Lucia, ha richiesto un intervento massiccio e coordinato delle forze antincendio provinciali. La segnalazione è arrivata alle 12 alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi sotto il coordinamento della Prefettura, con il supporto del centro operativo provinciale della Forestale e le indicazioni del sindaco di Chiaramonte.

Sul posto sono entrate in azione due squadre dei Vigili del Fuoco con quattro mezzi, affiancate da tre squadre AIB dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa e da due squadre di volontari. L’orografia complessa dell’area e il rischio che le fiamme potessero avvicinarsi a zone antropizzate hanno reso necessario l’invio del DOS dei Vigili del Fuoco, che ha valutato la situazione e richiesto l’intervento del mezzo aereo.

Alle 13.40 è arrivato in sito Orso Bruno, il velivolo antincendio della flotta nazionale, che ha effettuato dodici lanci decisivi per fermare il fronte di fiamma e impedire che l’incendio si espandesse ulteriormente. L’azione combinata da terra e dal cielo ha consentito di contenere il rogo in tempi relativamente rapidi, nonostante le difficoltà del terreno e la presenza di vegetazione particolarmente esposta.

Al momento operano ancora sul posto una squadra della Forestale e una dei Vigili del Fuoco, impegnate nella bonifica definitiva dell’area, necessaria per scongiurare eventuali riprese del fuoco.

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