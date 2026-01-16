Chiesti gli arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso, indagato per corruzione e truffa

Caltanissetta – La Procura di Caltanissetta ha notificato inviti a comparire e richiesto misure cautelari nei confronti di cinque indagati, tra cui il deputato Ars di Forza Italia Michele Mancuso, per presunti reati di corruzione e truffa aggravata per favorire l’associazione Genteemergente quale destinataria di fondi pubblici pari a 98.000 euro per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.

Il deputato Mancuso è accusato di corruzione perchè, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto 12.000 euro in tre tranche fino al 5 maggio 2025 per favorire l’associazione.

Gli altri indagati, Lorenzo Gaetano Tricoli e i rappresentanti legali e componenti dell’associazione Genteemergente, Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli sono accusati quali presunti corruttori e accusati anche di truffa aggravata, quest’ultimo reato contestato anche a Eugenio Bonaffini, per 49.000 euro di costi fittizi e per un totale di 69.496 euro, sequestrati preventivamente dal Gip. Soltanto per Bonaffini non sono stati richiesti gli arresti domiciliari.

