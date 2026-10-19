Chirurgo estetico faceva interventi privati nell’orario di lavoro in ospedale, danno erariale per 373 mila euro

Catania – Effettuava prestazioni extramoenia non autorizzate in cliniche e studi medici privati, mentre le liste di attesa dell’ospedale per cui lavorava continuavano ad allungarsi. Dopo accertamenti della guardia di finanza, la Corte dei conti di Palermo ha contestato a un chirurgo estetico un danno erariale di 373.000 euro. Il medico, malgrado avesse optato per il regime intramoenia nell’ospedale da cui dipendeva, operava privatamente nelle province di Catania e Messina.

Nel corso del 2021, seppur legato all’azienda sanitaria con percezione dell’indennità di esclusività, il chirurgo ha esercitato attività libero professionale non autorizzata in alcuni studi medici privati e in una società di lavoro interinale, anche in giorni e orari in cui figurava in servizio in ospedale. Il professionista erogava prestazioni anche in una clinica privata nel Messinese, interponendo altri medici come prestanome nelle cartelle mediche e nelle fatture.

L’attenzione dei finanzieri si è concentrata sulla documentazione extra contabile acquisita nello studio del medico, attraverso la quale sono stati ricostruiti i compensi percepiti in nero a fronte delle prestazioni per trattamenti di chirurgia estetica.

La quantificazione di quanto percepito è stata resa complessa dalla necessità di decodificare – anche grazie alle informazioni acquisite dalle fiamme gialle etnee dagli oltre 130 pazienti – le sigle alfanumeriche riportate nell’agenda personale dove il professionista annotava i compensi indebitamente incassati in forma privata.

L’atto di citazione è stato notificato anche nei confronti del primario del reparto ospedaliero, il quale non avrebbe vigilato sull’effettiva presenza del medico nei turni/orari di servizio previsti, e nei confronti della clinica privata dove il professionista operava e di un altro medico che si sarebbe prestato a figurare al posto del collega sui documenti sanitari e fiscali.

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