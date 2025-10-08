Chiude la Ragusa-Catania per la posa in opera di due cavalcavia

Chiude per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 6 del mattino
di Redazione
Ragusa – Chiude per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 6 del mattino, la strada statale 514 per consentire le operazioni di messa in posa (montaggio di fatto) di due cavalcavia previsti dai lavori compresi nel Lotto 2 dell’itinerario Ragusa-Catania.
Nel fine settimana Anas eseguirà il varo di questi due cavalcavia; altri due erano già stati varati nello scorso mese di luglio, su un totale di sette previsti in progetto.
I cavalcavia oggetto di varo sono il CV01, posto al km 18,800 della SS514, che consentirà la restituzione di continuità alla SP 5 e il CV04, posto al km 21,100, che fungerà da ripristino ai collegamenti locali interpoderali nel comune di Licodia Eubea, in provincia di Catania.
Il cavalcavia CV01 avrà un’unica campata con struttura in acciaio di 47 metri di luce, mentre il cavalcavia CV04 sempre con impalcato metallico avrà due campate di circa 20 metri ciascuna con una pila centrale in calcestruzzo armato situata tra le due carreggiate della costruenda Ragusa-Catania.
La chiusura programma serale e notturna
Gli interventi si eseguiranno previa chiusura della SS514, dal km 18,600 al km 26,900, secondo il seguente programma: dalle ore 18:00 di venerdì 10 ottobre alle ore 6:00 del giorno successivo;
dalle ore 18:00 di sabato 11 ottobre alle ore 6:00 del giorno successivo; dalle ore 18:00 di domenica 12 ottobre alle ore 6:00 del giorno successivo.
I percorsi alternativi
Durante le ore di chiusura, il traffico verrà indirizzato sulla strada provinciale 38 III e sulla strada comunale “Dicchiara”. Lungo il tracciato, Anas disporrà personale addetto a indirizzare il traffico e a gestire il transito dei mezzi pesanti.
