Chiude un tratto della Ragusa-Catania, ecco dove e quando

Il 24 e 25 luglio.
di Redazione
Chiaramonte Gulfi – Nuove limitazioni al traffico sulla Strada Statale514 “di Chiaramonte” per consentire l’avanzamento dei lavori della Ragusa-Catania. Anas ha infatti disposto la chiusura temporanea di un tratto dell’arteria tra i territori di Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea, necessaria per l’esecuzione di importanti interventi tecnici previsti nell’ambito del Lotto 2 dell’opera.
La circolazione sarà interdetta nel tratto compreso tra il chilometro 18,600, in corrispondenza dello svincolo di contrada Dicchiara (Chiaramonte Gulfi), e il chilometro 26,900, all’altezza dello svincolo di Sciri (Licodia Eubea), nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 16 di venerdì 24 luglio alle ore 10 di sabato 25 luglio 2026;
- dalle ore 16 di sabato 25 luglio alle ore 10 di domenica 26 luglio 2026, qualora le operazioni non dovessero concludersi nella prima finestra prevista.
Il provvedimento consentirà di eseguire la demolizione del cavalcavia esistente numero 8, situato al chilometro 21,050 della SS 514, un intervento propedeutico alla realizzazione della nuova piattaforma stradale della Ragusa-Catania.
Contestualmente sarà effettuata anche la prova di carico sull’impalcato del nuovo cavalcavia CV03, una verifica tecnica indispensabile prima della sua entrata in esercizio. Si tratta di operazioni particolarmente complesse che richiedono la totale interdizione del traffico per garantire la sicurezza di operatori e automobilisti.
Durante la chiusura, il traffico verrà deviato sulla viabilità secondaria attraverso percorsi alternativi predisposti da Anas e adeguatamente segnalati sul posto. Agli automobilisti diretti daRagusa verso Catania, e viceversa, viene consigliato di programmare gli spostamenti con anticipo, tenendo conto dei possibili rallentamenti lungo gli itinerari alternativi.
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