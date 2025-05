Chiudono all’improvviso i centri dentistici Visodent. Anche a Modica. «Centinaia di prestazioni in sospeso»

Modica – Chiudono improvvisamente i centri odontoiatrici Visodent in tutta la regione. E il Centro per i diritti del cittadino – Codici Sicilia lancia l’allarme su quello che definisce un grave episodio di abbandono sanitario che coinvolge centinaia di pazienti. È successo anche a Modica.

«Siamo stati letteralmente sommersi dalle segnalazioni provenienti da ogni parte dell’isola – dichiara l’avvocato Manfredi Zammataro, segretario regionale di Codici Sicilia – Decine di cittadini ci stanno contattando dopo essersi ritrovati all’improvviso senza cure, senza documentazione clinica, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte della struttura e, cosa ancor più grave, con finanziamenti ancora attivi per prestazioni mai completate o nemmeno iniziate».

Le sedi Visodent hanno chiuso da un giorno all’altro, lasciando pazienti con apparecchi odontoiatrici installati, interventi in corso e nessuna possibilità di recuperare la propria documentazione medica per continuare le cure altrove. Una condotta che Codici Sicilia definisce «gravemente lesiva dei diritti fondamentali dei consumatori e della tutela della salute». A fronte della gravità della situazione, l’associazione si è già attivata per tutelare le vittime, richiedendo l’esecuzione delle prestazioni sanitarie pattuite, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti, la sospensione immediata dei finanziamenti in essere ed il rimborso delle somme già versate. «È inaccettabile che una realtà sanitaria privata possa chiudere i battenti senza alcun preavviso o piano di continuità clinica – sottolinea l’avvocato Zammataro –. Purtroppo, si ripete uno schema già visto con altre catene odontoiatriche come Dentix, Idental e Dental & Beauty: dopo aver incassato gli importi dai pazienti, spesso tramite finanziamenti, le strutture chiudono improvvisamente, lasciando migliaia di persone senza cure e in difficoltà economiche».

Codici Sicilia annuncia anche il deposito di un esposto alle Procure della Repubblica siciliane per richiedere l’apertura di indagini e l’accertamento delle eventuali responsabilità penali per un comportamento che rischia di avere conseguenze gravissime sulla salute e sul benessere economico di numerosi cittadini.

