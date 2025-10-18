Chiusa casa di riposo abusiva a Vittoria

Vittoria – Con ordinanza del sindaco di Vittoria e dopo le indagini dei carabinieri del Nas, è stata chiusa una casa di riposo abusiva a Vittoria.

La struttura era stata aperta qualche mese fa in assenza delle figure professionali tipizzanti il servizio di assistenza: gli infermieri, assitenti sociali, animatori, le schede di monitoraggio, il certificato Haccp.

I funzionari del Nucleo antisofisticazioni avevano intimato ai titolari della struttura un termine per adeguarsi alla normativa, ma ciò non sarebbe accaduto. Inadempienza che ieri pomeriggio ha fatto scattare lo sgombero degli ospiti della struttura, con tanto disagio comprensibile per gli stessi e per i familiari.

