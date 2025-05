Condividi "Chiusa macelleria in via Plebiscito a Catania" sui social

Catania – Carne con muffa e blatte. E’ quanto ha scoperto la task force della polizia di Catania durante controlli in una macelleria-gastronomia di via Plebiscito. Gravi le irregolarità riscontrate, per le quali sono scattate sanzioni amministrative per circa 4.400 euro. Sin dalle prime fasi dell’ispezione, è stata notata una vistosa presenza di blatte nel locale, facendo decidere per l’immediata chiusura dell’attività. Al titolare è stata contestata una multa di 2.000 euro anche per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo predisposte nel manuale Haccp.

Inoltre, è emersa la mancata tracciabilità di una mezzena equina di circa 80 chili, che presentava anche muffe diffuse e alterazioni delle caratteristiche organolettiche, con una colorazione particolarmente scura. Pertanto, la carne è stata ritenuta non idonea al consumo e distrutta. Da qui altre 1.500 euro di multa. La carne era destinata a essere venduta ai clienti sia cruda sia cotta, in quest’ultimo caso attraverso un braciere piazzato in strada in modo del tutto abusivo, come è stato rilevato dalla polizia municipale che ne ha disposto il sequestro e ha elevato una sanzione di 308 euro per accensione non autorizzata di fuochi.

Inoltre, gli agenti hanno constatato l’errato conferimento di rifiuti, la presenza di una tenda abusiva e l’occupazione abusiva di suolo pubblico, con la sistemazione di sedie e tavoli che sono stati sequestrati. Per queste infrazioni, il gestore è stato multato per 560 euro.

© Riproduzione riservata