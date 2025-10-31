Chiusa per allagamenti nella notte l’autostrada Siracusa-Catania, centinaia di auto bloccate. VIDEO

Priolo, Siracusa – Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Siracusa questa notte, con 102 millimetri di pioggia caduti in poche ore secondo i dati del Sias – Servizio informativo Agrometeorologico Siciliano. Il nubifragio ha provocato numerosi allagamenti, infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni e disagi alla circolazione in diversi punti del territorio.

A Siracusa molte le segnalazioni di auto impantanate e acqua piovana entrata nelle case dei cittadini. Si sono verificati incidenti nei pressi dello svincolo di Priolo Sud, dove il traffico ha subito forti rallentamenti, per via delle strade allagate. Problemi anche nel centro cittadino, con alcune vie trasformate in veri e propri torrenti a causa della grande quantità d’acqua caduta in poco tempo.

