Chiusa una panineria in via Caronda a Catania, condizioni igieniche scarse

Catania – I carabinieri di Catania hanno trovato gravi carenze igieniche in una panineria etnica di via Caronda, con annesso deposito alimenti, gestita da un 27enne. Il controllo ha messo in luce evidente sporicizia, con accumuli di polvere e grasso derivanti da precedenti lavorazioni mai pulite, pareti con intonaco deteriorato e una pavimentazione danneggiata al punto da non consentire una corretta sanificazione.

È emerso inoltre che il manuale di autocontrollo alimentare Haccp non risultava aggiornato. Sono quindi scattate multe per un importo complessivo di 3.000 euro.

© Riproduzione riservata