Chiusi per un giorno 25 km dell’autostrada Catania-Siracusa e uno svincolo

Catania – Martedì 10 marzo, dalle ore 9 alle ore 18, verrà chiuso al traffico il tratto dell’autostrada Catania-Siracusa compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nord di Catania (fra i km 25,142 e 0,100). Contestualmente, saranno chiuse anche le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Lentini (km 11,500).

La chiusura – fa sapere Anas – si rende necessaria a seguito della richiesta pervenuta ad Anas da parte della Commissione Permanente per le Gallerie istituita presso Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) la quale dovrà effettuare delle ispezioni all’interno delle gallerie San Demetrio e San Fratello, entrambe ricadenti lungo l’autostrada Catania-Siracusa.

Il percorso alternativo per chi proviene da Siracusa attraversando la SS114 sarà garantito mediante opportuna segnaletica.

