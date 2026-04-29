Chiuso con ordinanza sindacale il cinema multisala Madison di Ragusa, il titolare: Ricorro al Tar

Ragusa – Una attività ispettiva della Questura di Ragusa su tutti i cinema e i teatri della provincia di Ragusa ha portato nelle scorse settimane a un sopralluogo dei funzionari del Ministero dell’Interno e a una successiva visita dei Vigili del Fuoco che hanno contestato alcune carenze nella documentazione relativa agli impianti del Cinema multisala Madison di Ragusa.

Ragusanews ha dato notizia della chiusura per sei giorni della struttura senza che da parte della proprietà fosse fornita alcuna comunicazione ufficiale se non un banner pop-up sul sito nazionale della catena Madison in cui ci si scusava per il disagio con gli spettatori ragusani.

I fatti

Dopo una generale attività di controllo su tutte le strutture teatrali e cinematografiche della provincia è emersa una carenza istruttoria della documentazione dell’ex Cineplex, oggi Madison, multisala della catena di proprietà della famiglia Ilari. Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, dopo la trasmissione degli atti da parte di Questura e Vigili del Fuoco, ha dovuto emettere ordinanza di chiusura del Madison.

Contro tale provvedimento la famiglia Ilari ha annunciato ricorso al Tar di Catania, chiedendo l’immediata sospensiva. La chiusura cade nel momento più infausto dell’anno, il lancio, proprio oggi 29 aprile, del film “Il Diavolo veste Prada 2”.

I problemi all’impianto anticendio

In seguito al ciclone Harry l’impianto di generazione di energia elettrica del Madison ha subito un grave danno e questa evenienza ha determinato la necessità di interventi manutentivi e amministrativi la cui carenza viene contestata dai Vigili del Fuoco e dalla Questura. Il sindaco Cassì non ha potuto far altro che prendere atto delle informative trasmesse al Comune disponendo la chiusura del Cinema dal 18 aprile al 3 maggio.

Il carteggio

Il comandante provinciale del Vigili del Fuoco ha scritto al Comune evidenziando che “in considerazione delle carenze accertate in ordine ai requisiti di sicurezza antincendio e valutato il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, atteso che la struttura dispone di n. 9 sale per la proiezione cinematografica, per una capienza complessiva di circa 1200 persone, il titolare, tramite il preposto, è stato diffidato dal proseguire le proiezioni cinematografiche”.

Nella stessa nota è esplicitamente affermato che “la Scia con scadenza prevista il 23.01.2027 è da considerarsi sospesa”.

A questo punto il dirigente della Divisione Pasi della Questura, ha chiesto “al Comune di effettuare gli opportuni accertamenti di competenza circa l’eventuale presentazione di licenza e Scia da parte del legale rappresentante per quanto prescritto dalla normativa di riferimento, con preghiera di valutare l’immediata diffida ai gestori dell’attività e l’inibizione di accesso al pubblico sino a quando gli stessi non procederanno a regolarizzare quanto segnalato”.

La famiglia proprietaria del Madison: “Abbiamo fatto ricorso al Tar”

La famiglia Ilari, proprietaria dei cinema multiplex Madison in Italia, con diversi interessi nel mondo imprenditoriale che spaziano ben oltre la distribuzione cinematografica, ha dato mandato ai propri legali per un ricorso al Tar di Catania, già presentato nelle scorse ore, in cui si chiede la sospensiva contro il provvedimento del Comune.

I lavori in corso

Il Madison è oggetto di un profondo lavoro di ristrutturazione attualmente in corso. Una soluzione potrebbe essere la convocazione della Commissione comunale di Vigilanza pubblici spettacoli che potrebbe forse rilasciare una licenza a condizione, fermo restando l’assolvimento delle richieste dei Vigili del Fuoco. La Commissione è stata convocata per domani al Comune e al Madison per i successivi sopralluoghi.

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