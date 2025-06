Chiuso il ristorante di Catania dove le risse si fanno a colpi di sedia

Catania – La polizia di Catania ha chiuso temporaneamente un ristorante di via Garibaldi davanti al quale qualche settimana fa era scoppiata una violenta rissa a colpi di sgabelli, sedie e tavoli. Una baraonda che aveva messo in pericolo clienti e passanti. Nei giorni seguenti analizzando i sistemi di videosorveglianza gli agenti sono stati in grado di ricostruire l’intera vicenda: pertanto è stata disposta la chiusura del locale per 15 giorni.

