Nas chiudono l’ambulatorio di chirurgia estetica clandestino messo su da uno studente fuori corso di Medicina

Catania – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania hanno smantellato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica allestito in una comune abitazione della provincia etnea e privo di qualunque autorizzazione.

Denunciato un giovane della zona, studente di medicina fuori corso, che vi eseguiva trattamenti con tossina botulinica e acido ialuronico. L’operazione rientra nelle attività di vigilanza a tutela della salute pubblica e di contrasto all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Durante la perquisizione domiciliare, disposta dall’Autorità Giudiziaria etnea, i militari hanno rinvenuto confezioni integre di botulino e acido ialuronico, numerosi dispositivi medici (aghi, cannule, bende e altro materiale) e, tra i rifiuti, residui di medicinali già somministrati.

In totale sono state sequestrate 80 confezioni di prodotti illegali e/o potenzialmente pericolosi per la salute pubblica; molti dei farmaci risultavano di produzione estera e sprovvisti dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio rilasciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Nel corso dell’intervento, gli uomini dell’Arma hanno trovato anche le schede dei pazienti, con generalità, trattamenti effettuati o programmati e il relativo tariffario. La documentazione ha consentito di ricostruire un volume d’affari superiore a 75.000 euro, riferito al solo primo quadrimestre del 2025. Il giovane, titolare di una partita IVA per attività di commercio ambulante, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di medico estetico.

