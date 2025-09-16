Chiusura stabilimento Pavia, Shein replica a Ragusanews

Pavia – Il polo logistico di Stradella è gestito dal nostro partner, Fiege. L’accordo di servizio triennale tra SHEIN e Fiege è iniziato a dicembre 2022 e giungerà alla sua naturale scadenza a dicembre 2025.In linea con la strategia più ampia di SHEIN, volta all’ottimizzazione del servizio e al miglioramento dell’esperienza del cliente, Fiege è stata informata con oltre un anno di anticipo rispetto alla conclusione del contratto della decisione di interrompere le nostre operazioni a Stradella. Questo anticipo ha avuto l’obiettivo di garantire a Fiege tempo più che sufficiente per prepararsi e implementare eventuali misure di adeguamento, inclusi gli aspetti legati alla gestione del suo personale. Nel corso di tutto il processo, SHEIN ha mantenuto, e manterrà, un dialogo costante e trasparente con Fiege e, sin dall’inizio, ha rispettato pienamente tutti gli impegni finanziari e contrattuali previsti dall’accordo.

