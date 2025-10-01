Chiusure notturne sull’autostrada Catania-Siracusa: dal 2 al 10 ottobre

Lentini, Siracusa – Chiusure notturne sulla Catania-Siracusa. Dal 2 al 10 ottobre, nella fascia oraria fra le 21 e le 6, le rampe dello svincolo di Lentini (nel Siracusano) che consentono l’ingresso all’autostrada sono chiuse al traffico. Le chiusure saranno sia in direzione Catania che in direzione Siracusa. Il provvedimento non si applicherà durante i giorni festivi.

Le stesse limitazioni al transito si avranno al chilometro 11,500 dell’autostrada Catania-Siracusa, in direzione Catania, tra lo svincolo di Lentini e lo svincolo Zona industriale Nord.

