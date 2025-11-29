Ci lascia la signora Enza Amore Aurnia

Modica – Ci ha lasciati la signora Enza Amore Aurnia, mamma del compianto Antonio Aurnia. L’imprenditrice modicana aveva 84 anni. Negli scorsi anni aveva perso prima il figlio Antonio e poi, nel gennaio di due anni fa, il marito Rosario.

La famiglia Aurnia ha legato il proprio nome ai brand Idea Moda, Moda Italia e BeOne, rappresentando un moderno modo di interpretare la confezione e il mondo dell’abbigliamento nel ragusano.

